ОГП незабаром оголосить заочну підозру хворому на СМА Гусакову – Кравченко

Офіс генерального прокурора незабаром оголосить заочну підозру хворому на спінальну м’язову атрофію (СМА) Назарію Гусакову, якому закидають шахрайство у зборі коштів на лікування.

Джерело: "Українська правда" з брифінгу генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві 23 липня

Пряма мова: "Вчора я спілкувався зі своєю заступницею. Вона доповідала, що сьогодні або завтра ми повідомляємо про заочну підозру (Гусакову – УП), бо фігурант не в країні".

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Деталі: Кравченко не уточнив деталей підозри, але відомо, що поліція розслідує два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого Гусакова – за фактами шахрайства і відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.

Генпрокурор повідомив, що встановлена сума збитків – приблизно 1,2 млн грн.

Пряма мова: "Всю суму перерахованих коштів (Гусакову – УП) ми не можемо встановити, бо більше 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими. Але вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. Досудове розслідування і збір доказів продовжуватиметься".

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Передісторія:

Наприкінці червня у соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X запідозрили чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Національна поліція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого Гусакова за фактами шахрайства і відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідав президенту Володимиру Зеленському про ситуацію зі зборами хворому на СМА. Зеленський повідомив, що Гусаков виїхав з України.

Знати більше: Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо