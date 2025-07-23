Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП незабаром оголосить заочну підозру хворому на СМА Гусакову – Кравченко

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 16:33
ОГП незабаром оголосить заочну підозру хворому на СМА Гусакову – Кравченко
фото: Nazarii Husakov/Facebook

Офіс генерального прокурора незабаром оголосить заочну підозру хворому на спінальну м’язову атрофію (СМА) Назарію Гусакову, якому закидають шахрайство у зборі коштів на лікування.

Джерело: "Українська правда" з брифінгу генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві 23 липня

Пряма мова: "Вчора я спілкувався зі своєю заступницею. Вона доповідала, що сьогодні або завтра ми повідомляємо про заочну підозру (Гусакову – УП), бо фігурант не в країні".

Реклама:

Деталі: Кравченко не уточнив деталей підозри, але відомо, що поліція розслідує два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого Гусакова – за фактами шахрайства і відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.

Генпрокурор повідомив, що встановлена сума збитків – приблизно 1,2 млн грн.

Пряма мова: "Всю суму перерахованих коштів (Гусакову – УП) ми не можемо встановити, бо більше 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими. Але вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. Досудове розслідування і збір доказів продовжуватиметься". 

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Наприкінці червня у соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X запідозрили чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого Гусакова за фактами шахрайства і відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідав президенту Володимиру Зеленському про ситуацію зі зборами хворому на СМА. Зеленський повідомив, що Гусаков виїхав з України.

Знати більше: Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо

Гусаков НазарійОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
НАБУ і САП завершили слідство щодо Коломойського
Генпрокурор про ймовірні справи проти Кривоноса і Клименка: Не досліджував це питання 
Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони з цифровізації
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
Усі новини...
Офіс генпрокурора
Генпрокурор про ймовірні справи проти Кривоноса і Клименка: Не досліджував це питання 
Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисяч справ – Кравченко
Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ
Останні новини
17:23
Україна найняла юристів, щоб стягнути борги за снаряди, непоставлені у 2022 році
17:19
Путін дозволив росіянам балотуватись і голосувати в Білорусі, білоруси зможуть те саме в РФ
17:00
Рада встановила 28 липня Днем пам'яті захисників, закатованих або страчених у полоні
16:54
Корупційний скандал перед Олімпіадою-2026: серед фігурантів – мер Мілана
16:47
фотоКравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
16:46
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
16:42
Протести проти закону №12414: у Києві друкарня відмовилася виготовити плакати для акції
16:40
Суд зобов'язав Росію виплатити українським банкам пів мільярда
16:39
Ердоган прийняв Єрмака та Умєрова перед перемовинами України й РФ у Стамбулі
16:33
ОГП незабаром оголосить заочну підозру хворому на СМА Гусакову – Кравченко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: