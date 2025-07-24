Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве на благотворительном собрании

Назарию Гусакову, который находится за границей, сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора расследованы обстоятельства мошенничества, связанного со сбором средств на лечение, которое организовал 31-летний львовянин со спинальной мышечной атрофией (СМА).

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Его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и при участии публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора

При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно".

Детали: В ходе расследования собраны доказательства о завладении им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.

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По данным Офиса генпрокурора, собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном "направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты".

Гусакову заочно сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Также сообщают, что в июне этого года мужчина уехал за границу. В ходе расследования допросили более 400 человек, установили тысячи транзакций на сумму более 100 миллионов гривен.

Дословно: "Точное количество лиц, перечисливших благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.

Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы свыше 10 тыс. грн, более 1 200 человек".

Что предшествовало: