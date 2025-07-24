Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве на благотворительном собрании
Назарию Гусакову, который находится за границей, сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора расследованы обстоятельства мошенничества, связанного со сбором средств на лечение, которое организовал 31-летний львовянин со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и при участии публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора
При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно".
Детали: В ходе расследования собраны доказательства о завладении им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.
По данным Офиса генпрокурора, собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном "направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты".
Гусакову заочно сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины.
Также сообщают, что в июне этого года мужчина уехал за границу. В ходе расследования допросили более 400 человек, установили тысячи транзакций на сумму более 100 миллионов гривен.
Дословно: "Точное количество лиц, перечисливших благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.
Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы свыше 10 тыс. грн, более 1 200 человек".
Что предшествовало:
- В июне 2025 года в соцсетях разгорелся скандал вокруг львовянина Назария Гусакова, который собирал средства для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
- Впоследствии пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Назарий не публикует отчеты за потраченные деньги от неравнодушных людей. А в нескольких редких случаях, когда это делал, публиковал одно и то же фото, которое вызывало сомнения в достоверности.
- Кроме того, Гусакова заподозрили в расходовании средств на игру в покер и ставки.
- Во Львовском городском совете сообщили, что с июня 2024 года мужчина получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно.
- Мэр города Андрей Садовый говорил, что Гусаков жаловался на нехватку лекарств, и ему предлагали пройти дополнительное обследование, однако он этого не сделал.
- В конце концов львовянин опроверг обвинения в мошенничестве и сказал, что бесплатных медикаментов ему не хватало. Кроме того, собранные средства он тратил на вспомогательные медицинские средства, физическую реабилитацию и бытовые нужды.
- После волны бурных обсуждений ситуации в соцсетях правоохранители начали два уголовных производства на основании информации, опубликованной в СМИ.
- Впоследствии оказалось, что Гусаков покинул страну.