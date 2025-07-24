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Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве на благотворительном собрании

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 21:55
Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве на благотворительном собрании
Фото: Назарий Гусаков/Facebook

Назарию Гусакову, который находится за границей, сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора расследованы обстоятельства мошенничества, связанного со сбором средств на лечение, которое организовал 31-летний львовянин со спинальной мышечной атрофией (СМА).

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Его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и при участии публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора

При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно".

Детали: В ходе расследования собраны доказательства о завладении им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.

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По данным Офиса генпрокурора, собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном "направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты".

Гусакову заочно сообщили о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Также сообщают, что в июне этого года мужчина уехал за границу. В ходе расследования допросили более 400 человек, установили тысячи транзакций на сумму более 100 миллионов гривен.

Дословно: "Точное количество лиц, перечисливших благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.

Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы свыше 10 тыс. грн, более 1 200 человек".

Что предшествовало:

  • В июне 2025 года в соцсетях разгорелся скандал вокруг львовянина Назария Гусакова, который собирал средства для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
  • Впоследствии пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Назарий не публикует отчеты за потраченные деньги от неравнодушных людей. А в нескольких редких случаях, когда это делал, публиковал одно и то же фото, которое вызывало сомнения в достоверности.
  • Кроме того, Гусакова заподозрили в расходовании средств на игру в покер и ставки.
  • Во Львовском городском совете сообщили, что с июня 2024 года мужчина получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно.
  • Мэр города Андрей Садовый говорил, что Гусаков жаловался на нехватку лекарств, и ему предлагали пройти дополнительное обследование, однако он этого не сделал.
  • В конце концов львовянин опроверг обвинения в мошенничестве и сказал, что бесплатных медикаментов ему не хватало. Кроме того, собранные средства он тратил на вспомогательные медицинские средства, физическую реабилитацию и бытовые нужды.
  • После волны бурных обсуждений ситуации в соцсетях правоохранители начали два уголовных производства на основании информации, опубликованной в СМИ.
  • Впоследствии оказалось, что Гусаков покинул страну.

Гусаков Назарий
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