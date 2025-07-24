Росіяни атакували Сумщину: загинула жінка, ще одна поранені
Четвер, 24 липня 2025, 22:27
Російські війська увечері 24 липня обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, одна жінка загинула, ще одна отримала поранення.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Сьогодні після 18:00 російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду.
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Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка".
Деталі: Пізніше стався артилерійський обстріл, поранення отримала 60-річна мешканка селища.