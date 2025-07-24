Россияне атаковали Сумскую область: погибла женщина, еще одна ранена
Четверг, 24 июля 2025, 22:27
Вечером 24 июля российские войска обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области, одна женщина погибла, еще одна получила ранения.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "Сегодня после 18:00 российские войска атаковали Зноб-Новгородскую общину.
Реклама:
В результате удара вражеского ударного БпЛА по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина".
Детали: Позже произошел артиллерийский обстрел, ранения получила 60-летняя жительница поселка.