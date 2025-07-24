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Россияне атаковали Сумскую область: погибла женщина, еще одна ранена

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 22:27

Вечером 24 июля российские войска обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области, одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "Сегодня после 18:00 российские войска атаковали Зноб-Новгородскую общину.

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В результате удара вражеского ударного БпЛА по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина".

Детали: Позже произошел артиллерийский обстрел, ранения получила 60-летняя жительница поселка.

Сумская областьобстрелроссийско-украинская война
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