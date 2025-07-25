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У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

Ольга КацімонП'ятниця, 25 липня 2025, 00:47
У ДТП загинув нардеп від Голосу Ярослав Рущишин
На фото Ярослав Рущишин/Facebook

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Джерело: "Твоє місто" з посиланням на близьких нардепа

Деталі: Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем. Він був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

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У 2019–2021 роках очолював Львівську обласну організацію партії "Голос". Був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

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