В ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Источники: "Твоє місто" со ссылкой на близких нардепа, "Гал-инфо"

Детали: По данным "Гал-инфо", ДТП произошло в четверг, 24 июля, в 21:45 на дороге возле села Бабухов в Ивано-Франковской области.

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Ярослав Рущишин находился за рулём мотоцикла, не справился с управлением и совершил столкновение. Он скончался во время госпитализации.

Ярослав Рущишин был украинским предпринимателем и общественным деятелем. Он был соучредителем художественного объединения "Дзиґа" и продюсировал ряд украинских музыкальных групп, среди которых "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а также ранние проекты "Океану Ельзи" и певицы Русланы.

В 2019–2021 годах он возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос". Был почётным сенатором Украинского католического университета и сооснователем Львовской бизнес-школы LvBS.