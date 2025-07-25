США відкинули план Макрона щодо визнання Палестини
П'ятниця, 25 липня 2025, 05:16
Секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають намір президента Франції Еммануеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.
Джерело: заява Рубіо у соцмережі X
Деталі: Рубіо назвав ініціативу французького лідера "небезпечним кроком, що грає на руку ХАМАСу".
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Дослівно: "Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише слугує пропаганді ХАМАСу та відкидає перспективу миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня".
Передісторія:
- Раніше Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу, і пообіцяв зробити офіційне оголошення на сесії ООН у вересні. Він також закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, гуманітарної допомоги цивільному населенню та створення життєздатної, демілітаризованої палестинської держави, яка визнає Ізраїль.