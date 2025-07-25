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США відкинули план Макрона щодо визнання Палестини

Ольга КацімонП'ятниця, 25 липня 2025, 05:16
США відкинули план Макрона щодо визнання Палестини
Getty Images

Секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають намір президента Франції Еммануеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Джерело: заява Рубіо у соцмережі X

Деталі: Рубіо назвав ініціативу французького лідера "небезпечним кроком, що грає на руку ХАМАСу".

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Дослівно: "Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише слугує пропаганді ХАМАСу та відкидає перспективу миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня".

Передісторія:

  • Раніше Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу, і пообіцяв зробити офіційне оголошення на сесії ООН у вересні. Він також закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, гуманітарної допомоги цивільному населенню та створення життєздатної, демілітаризованої палестинської держави, яка визнає Ізраїль.

ПалестинаФранціяСША
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