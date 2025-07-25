США відкинули план Макрона щодо визнання Палестини

Секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають намір президента Франції Еммануеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Джерело: заява Рубіо у соцмережі X

Деталі: Рубіо назвав ініціативу французького лідера "небезпечним кроком, що грає на руку ХАМАСу".

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Дослівно: "Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише слугує пропаганді ХАМАСу та відкидає перспективу миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня".

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