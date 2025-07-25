США отвергли план Макрона по признанию Палестины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты решительно отвергают намерение президента Франции Эмманюэля Макрона официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Источник: заявление Рубио в социальной сети X

Детали: Рубио назвал инициативу французского лидера "опасным шагом, играющим на руку ХАМАСу".

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Дословно: "Соединённые Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и отбрасывает перспективу мира. Это — пощёчина жертвам 7 октября".

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