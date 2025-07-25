США отвергли план Макрона по признанию Палестины
Пятница, 25 июля 2025, 05:16
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты решительно отвергают намерение президента Франции Эмманюэля Макрона официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Источник: заявление Рубио в социальной сети X
Детали: Рубио назвал инициативу французского лидера "опасным шагом, играющим на руку ХАМАСу".
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Дословно: "Соединённые Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и отбрасывает перспективу мира. Это — пощёчина жертвам 7 октября".
Предыстория:
- Ранее Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство и пообещал сделать официальное объявление об этом на сессии ООН в сентябре. Он также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников, гуманитарной помощи гражданскому населению и созданию жизнеспособного, демилитаризованного палестинского государства, которое признает Израиль.