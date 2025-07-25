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Дрони атакували різні регіони Росії: у Невинномиську під ударом був завод "Азот"

Ірина БалачукП'ятниця, 25 липня 2025, 07:30
Дрони атакували різні регіони Росії: у Невинномиську під ударом був завод Азот
На опублікованому відео з Невинномиська видно високі червоно-білі труби заводу. На "Азоті" також є 4 високі червоно-білі труби. Скришот з сервісу "Перегляд вулиць" на Google.map

Вночі 25 липня безпілотники атакували Росію – вибухи чули в Ростовській області та Ставропольському краї, в Північній Осетії та інших регіонах Північнокавказького федерального округу вводили план "Килим".

Джерело: Telegram-канал Astra, мер Невинномиська Михайло Міненков, глава Північної Осетії Сергій Меняйло і Міноборони РФ в Telegram

Деталі: За даними місцевих жителів, багато вибухів чули в Новочеркаську Ростовської області та Невинномиську Ставропольського краю.

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Повідомлялося, що безпілотники атакували ВАТ "Невинномиський Азот" – російське хімічне підприємство, великий виробник азотних добрив і аміаку, яке входить до групи "ЄвроХім".

Пряма мова мера Невинномиська Міненкова: "Перебуваю на місці. Ситуацію контролюємо. Прошу всіх не панікувати і не поширювати чутки. 37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті".

При цьому він "наполегливо просив" не публікувати і не надсилати один одному фото та відео атаки та її наслідків.

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У Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі деякий час не працювали аеропорти.

Вранці Міноборони РФ повідомило, що протягом ночі ППО нібито знищила 105 українських безпілотників. 

26 дронів нібито збили над Бєлгородською областю, 25 – над Брянською, 23 – над Ростовською, 8 – над Краснодарським краєм, 5 – над Ставропольським краєм, по 3 – над Курською і Тамбовською областями, 2 – над Воронезькою, 1 – над Орловською областю і 9 – над акваторією Азовського моря.  

Довідково: Хімзавод "Азот" за останні 2 місяці дрони атакували вже вдруге. У червні завод призупиняв свою роботу.

Повідомляється, що це підприємство постачає на завод імені Свердлова в Нижньогородській області азотну кислоту, яка використовується для виробництва октогену і гексогену, а ті, в свою чергу – для артилерійських снарядів.

Росіябезпілотникивибух
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