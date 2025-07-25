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Дроны атаковали разные регионы России: в Невинномысске под ударом был завод "Азот"

Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 07:30
Дроны атаковали разные регионы России: в Невинномысске под ударом был завод Азот
На опубликованном видео из Невинномыска видны высокие красно-белые трубы завода. На "Азоте" также есть 4 высокие красно-белые трубы. Скриншот из сервиса "Просмотр улиц" на Google.map

Ночью 25 июля беспилотники атаковали Россию – взрывы слышали в Ростовской области и Ставропольском крае, в Северной Осетии и других регионах Северокавказского федерального округа вводили план "Ковер".

Источник: Telegram-канал Astra, мэр Невинномысска Михаил Миненков, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и Минобороны РФ в Telegram

Детали: По данным местных жителей, много взрывов звучало в Новочеркасске Ростовской области и Невинномысске Ставропольского края.

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Сообщалось, что беспилотники атаковали ОАО "Невинномысский Азот" – российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, который входит в группу "ЕвроХим".

Прямая речь мэра Невинномысска Миненков: "Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе".

При этом он "настоятельно просил" не публиковать и не отправлять друг другу фото и видео атаки и ее последствий.

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Во Владикавказе, Грозном, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Тамбове и Сочи некоторое время не работали аэропорты.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи ПВО якобы уничтожила 105 украинских беспилотников.  

26 дронов якобы сбили над Белгородской областью, 25 – над Брянской, 23 – над Ростовской, 8 – над Краснодарским краем, 5 – над Ставропольским краем, по 3 – над Курской и Тамбовской областями, 2 – над Воронежской, 1 – над Орловской областью и 9 – над акваторией Азовского моря.  

Справка: Химбинат "Азот" за последние 2 месяца был атакован уже второй раз. В июне завод приостанавливал свою работу.

Сообщается, что это предприятие поставляет на завод имени Свердлова в Нижегородской области азотную кислоту, которая используется для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь – для артиллерийских снарядов.

Росcиябеспилотникивзрыв
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