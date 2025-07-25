ЗСУ відмінусували ще 980 окупантів за добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 980 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 047 250 (+980) осіб,

танків – 11 049 (+3) од,

бойових броньованих машин – 23 052 (+5) од,

артилерійських систем – 30 777 (+31) од,

засобів ППО – 1 201 (+2) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 834 (+196) од,

крилатих ракет – 3 535 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 213 (+76) од.

Дані уточнюються.