ЗСУ відмінусували ще 980 окупантів за добу
П'ятниця, 25 липня 2025, 08:00
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 980 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 047 250 (+980) осіб,
- танків – 11 049 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 052 (+5) од,
- артилерійських систем – 30 777 (+31) од,
- засобів ППО – 1 201 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 834 (+196) од,
- крилатих ракет – 3 535 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 213 (+76) од.
Дані уточнюються.