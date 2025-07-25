ВСУ уничтожили еще 980 оккупантов за сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили еще 980 захватчиков и более 300 единиц вооружения и техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 047 250 (+980) человек,

танков – 11 049 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 23 052 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 30 777 (+31) ед.,

средств ПВО – 1 201 (+2) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 834 (+196) ед.,

крылатых ракет – 3 535 (+2) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 56 213 (+76) ед.

Данные уточняются.