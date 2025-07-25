Російські БпЛА влучили на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, вирували пожежі

Одна людина постраждала, вирували пожежі на фермі та підприємстві та пошкоджено житловий будинок внаслідок російської дронової атаки у Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі захисники ліквідували на Дніпропетровщині 7 безпілотників. Проте є влучання у Синельниківському районі – у Маломихайлівській і Васильківській громадах. Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві".

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Деталі: Лисак уточнив, що горіла будівля, яка не експлуатувалася. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 гаражі та лінію електропередач.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА вирувала пожежа на території підприємства.

По Нікопольському району загарбники били FPV-дронами та скидали боєприпас з БпЛА.

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"(Росіяни – ред.) поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж", – повідомив Лисак.