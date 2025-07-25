Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські БпЛА влучили на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, вирували пожежі

Ірина БалачукП'ятниця, 25 липня 2025, 08:20
Російські БпЛА влучили на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, вирували пожежі
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина постраждала, вирували пожежі на фермі та підприємстві та пошкоджено житловий будинок внаслідок російської дронової атаки у Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі захисники ліквідували на Дніпропетровщині 7 безпілотників. Проте є влучання у Синельниківському районі – у Маломихайлівській і Васильківській громадах. Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві".

Реклама:

Деталі: Лисак уточнив, що горіла будівля, яка не експлуатувалася. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 гаражі та лінію електропередач.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА вирувала пожежа на території підприємства.

По Нікопольському району загарбники били FPV-дронами та скидали боєприпас з БпЛА.

РЕКЛАМА:

"(Росіяни – ред.) поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж", – повідомив Лисак.

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вночі Starlink відновив роботу: українські військові були без зв’язку 2,5 години
відео Дрони атакували різні регіони Росії: у Невинномиську під ударом був завод "Азот"
ОновленоУ ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин
Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення у резонансних справах
Усі новини...
Дніпропетровська область
Російські дрони влучили на Дніпропетровщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки, школу
Окупанти ударами по Дніпропетровщині пошкодили держпідприємство і об’єкти інфраструктури
Росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині
Останні новини
09:05
доповнено, фото У Сумах пролунали вибухи – росіяни пошкодили адмінбудівлю
09:00
Rheinmetall прагне швидше розвивати спільний з Францією проєкт нових танків
08:50
На фронті відбулось понад 170 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб
08:49
Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Макрона визнати Палестинську державу
08:20
Російські БпЛА влучили на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, вирували пожежі
08:17
Вночі Starlink відновив роботу: українські військові були без зв’язку 2,5 години
08:00
ЗСУ відмінусували ще 980 окупантів за добу
07:52
Рубіо накинувся на Макрона за наміри визнати Палестинську державу
07:30
відео Дрони атакували різні регіони Росії: у Невинномиську під ударом був завод "Азот"
06:28
Таїландський винищувач завдав удару по Камбоджі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: