Российские БпЛА попали в Днепропетровской области: пострадал мужчина, бушевали пожары
Один человек пострадал, бушевали пожары на ферме и предприятии и поврежден жилой дом в результате российской дроновой атаки в Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью защитники ликвидировали в Днепропетровской области 7 беспилотников. Однако есть попадания в Синельниковском районе – в Маломихайловской и Васильковской общинах. Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Возник пожар в фермерском хозяйстве".
Детали: Лысак уточнил, что горело здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены многоквартирный дом, 3 гаража и линия электропередач.
В Павлограде в результате атаки БпЛА бушевал пожар на территории предприятия.
По Никопольскому району захватчики били FPV-дронами и сбрасывали боеприпас с БпЛА.
"(Россияне – ред.) попали по райцентру и Марганецкой общине. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж", – сообщил Лысак.