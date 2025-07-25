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Российские БпЛА попали в Днепропетровской области: пострадал мужчина, бушевали пожары

Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 08:20
Российские БпЛА попали в Днепропетровской области: пострадал мужчина, бушевали пожары
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек пострадал, бушевали пожары на ферме и предприятии и поврежден жилой дом в результате российской дроновой атаки в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью защитники ликвидировали в Днепропетровской области 7 беспилотников. Однако есть попадания в Синельниковском районе – в Маломихайловской и Васильковской общинах. Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Возник пожар в фермерском хозяйстве".

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Детали: Лысак уточнил, что горело здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены многоквартирный дом, 3 гаража и линия электропередач.

В Павлограде в результате атаки БпЛА бушевал пожар на территории предприятия.

По Никопольскому району захватчики били FPV-дронами и сбрасывали боеприпас с БпЛА.

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"(Россияне – ред.) попали по райцентру и Марганецкой общине. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж", – сообщил Лысак.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
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