Российские БпЛА попали в Днепропетровской области: пострадал мужчина, бушевали пожары

Один человек пострадал, бушевали пожары на ферме и предприятии и поврежден жилой дом в результате российской дроновой атаки в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью защитники ликвидировали в Днепропетровской области 7 беспилотников. Однако есть попадания в Синельниковском районе – в Маломихайловской и Васильковской общинах. Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Возник пожар в фермерском хозяйстве".

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Детали: Лысак уточнил, что горело здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены многоквартирный дом, 3 гаража и линия электропередач.

В Павлограде в результате атаки БпЛА бушевал пожар на территории предприятия.

По Никопольскому району захватчики били FPV-дронами и сбрасывали боеприпас с БпЛА.

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"(Россияне – ред.) попали по райцентру и Марганецкой общине. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж", – сообщил Лысак.