Росіяни убили мирного мешканця у Запорізькій області
П'ятниця, 25 липня 2025, 09:30
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області вранці 25 липня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника ОВА: "63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район".
Реклама:
Деталі: Федоров уточнив, що російський дрон убив мешканця села Полтавка. Також там пошкоджено житловий будинок.
У місті Степногірськ внаслідок російсько обстрілу з важкі пораненні дістала 64-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, її стан оцінюють як тяжкий.
Федоров уточнив, що окупанти били по житловій забудові з артилерії – у місті пошкоджено будинки.