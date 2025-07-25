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Росіяни убили мирного мешканця у Запорізькій області

Ірина БалачукП'ятниця, 25 липня 2025, 09:30
Росіяни убили мирного мешканця у Запорізькій області
Фото ілюстративне з Getty images

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області вранці 25 липня.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район".

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Деталі: Федоров уточнив, що російський дрон убив мешканця села Полтавка. Також там пошкоджено житловий будинок.

У місті Степногірськ внаслідок російсько обстрілу з важкі пораненні дістала 64-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, її стан оцінюють як тяжкий.

Федоров уточнив, що окупанти били по житловій забудові з артилерії – у місті пошкоджено будинки.

Запорізька областьжертвиобстріл
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