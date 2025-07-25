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Россияне убили мирного жителя в Запорожской области

Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 09:30
Россияне убили мирного жителя в Запорожской области
Фото иллюстративное с Getty images

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских ударов по Запорожской области утром 25 июля.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "63-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район".

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Детали: Федоров уточнил, что российский дрон убил жителя села Полтавка. Также там поврежден жилой дом.

В городе Степногорск в результате российского обстрела тяжелые ранения получила 64-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивают как тяжелое.

Федоров уточнил, что оккупанты били по жилой застройке из артиллерии – в городе повреждены дома.

Запорожская областьжертвыобстрел
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