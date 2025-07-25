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Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: 1 загиблий, 6 постраждалих

Ірина БалачукП'ятниця, 25 липня 2025, 12:01
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: 1 загиблий, 6 постраждалих
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупати скинули керовану авіабомбу на будівлю медичного закладу в Індустріальному районі Харкова, внаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро постраждали.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова Терехова: "В Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд – ще одне приміщення для лікування людей…. Є інформацію про одного загиблого від ворожого КАБу".

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Деталі: Окупанти вдарили по Харкову близько 11:30 ранку.

Також Терехов повідомив, що наразі відомо про 6 постраждалих.

Пізніше він додав, що ворожий КАБ пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.

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Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, російська бомба влучила у дах медичного закладу. Серед постраждалих 12-річна дівчинка – у неї гостра реакція на стрес.

Харківжертви
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