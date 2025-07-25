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Россияне ударили УАБом по медучреждению в Харькове: 1 погибший, 12 пострадавших

Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 13:31
Россияне ударили УАБом по медучреждению в Харькове: 1 погибший, 12 пострадавших
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на здание медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова, в результате чего один человек погиб и еще 12 пострадали.

Источник: мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Индустриальном районе УАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей…. Есть информация об одном погибшем от вражеского УАБа".

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Детали: Оккупанты нанесли удар по Харькову около 11:30 утра.

Также Терехов сообщил, что на данный момент известно о 6 пострадавших.

Позже он добавил, что вражеский УАБ повредил частный дом, расположенный недалеко от лечебного учреждения.

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Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения. Среди пострадавших 12-летняя девочка – у нее острая реакция на стресс.

Дополнено: Около 13:00 он сообщил, что количество пострадавших возросло до 12. Четверо из них находятся в медучреждениях.

Харьковжертвы
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