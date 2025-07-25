Глава МЗС Польщі: Ми передали Зеленському, що найгірше зараз – це не боротись з корупцією
П'ятниця, 25 липня 2025, 12:27
Президента України Володимира Зеленського закликали не зупиняти боротьбу з корупцією на тлі ситуації довкола незалежності САП і НАБУ, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі
Пряма мова Сікорського: "Ми передали президенту Зеленському, що найгірше, що він може зараз зробити, це відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу".
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Деталі: Коли і як передали таке повідомлення, невідомо.
Передісторія:
- На тлі проблем, створених ухваленням закону, що робить НАБУ і САП залежними від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.
- 24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП. Це відбулось після масових акцій протесту, перших після початку повномасштабного вторгнення РФ, та численної критики з боку західних партнерів України, які застерігали про ризики для євроінтеграції та фінансової підтримки.
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