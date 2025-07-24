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Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 18:43
Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП
Зеленський. Фото - ОП

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.

Джерело: картка законопроєкту 

Деталі: Раніше Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має "зміцнити" незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до ВР у четвер.

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Там зазначено, що законопроєкт має на меті "гарантувати зміцнення інституційної незалежності НАБУ та САП". Також президентська ініціатива містить:

  • генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора – керівника САП;
  • працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;
  • НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;
  • керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;
  • прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється – за це відповідальність;
  • співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;
  • генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

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ЗеленськийНАБУкорупціяВерховна Рада
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