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Глава МИД Польши: Мы передали Зеленскому, что худшее сейчас – это не бороться с коррупцией

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 12:27
Глава МИД Польши: Мы передали Зеленскому, что худшее сейчас – это не бороться с коррупцией
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из Facebook

Президента Украины Владимира Зеленского призвали не останавливать борьбу с коррупцией на фоне ситуации вокруг независимости САП и НАБУ, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Прямая речь Сикорского: "Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство".

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Детали: Когда и как передали такое сообщение, неизвестно.

Предыстория:

  • На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.
  • 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП. Это произошло после массовых акций протеста, первых после начала полномасштабного вторжения РФ, и многочисленной критики со стороны западных партнеров Украины, которые предостерегали о рисках для евроинтеграции и финансовой поддержки.

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ПольшаЗеленскийкоррупция
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