Глава МИД Польши: Мы передали Зеленскому, что худшее сейчас – это не бороться с коррупцией

Президента Украины Владимира Зеленского призвали не останавливать борьбу с коррупцией на фоне ситуации вокруг независимости САП и НАБУ, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Прямая речь Сикорского: "Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство".

Реклама:

Детали: Когда и как передали такое сообщение, неизвестно.

Предыстория:

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП. Это произошло после массовых акций протеста, первых после начала полномасштабного вторжения РФ, и многочисленной критики со стороны западных партнеров Украины, которые предостерегали о рисках для евроинтеграции и финансовой поддержки.

Читайте также: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.