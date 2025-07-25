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Росія обстріляла Херсон із дронів та артилерії: загинув чоловік, ще семеро постраждали

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 липня 2025, 13:18
Росія обстріляла Херсон із дронів та артилерії: загинув чоловік, ще семеро постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

Зранку 25 липня російські війська масовано атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Деталі: Повідомляється, що близько 07:30 внаслідок атаки російського ударного дрона постраждала 60-річна херсонка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму та ампутацію руки. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.

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О 08:30 армія РФ обстріляла район з артилерії. Поранення отримав 41-річний чоловік  він дістав вибухову травму та контузію. Його стан оцінюють як легкий.

Близько 09:00 через удар дрона постраждала 88-річна жінка, яку ворог атакував на подвір’ї. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої надала допомогу на місці.

Орієнтовно о 09:30 російські військові атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. Вибухівку скинули на транспортний засіб. Загинув чоловік 1972 року народження. Його 32-річний колега отримав вибухову травму та ампутацію обох ніг.

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Під час рятувальної операції в районі обстрілу під ударом опинилася бригада екстреної меддопомоги. У момент, коли медики надавали допомогу пораненій жінці, дрон атакував і їх. Попередньо, 63-річна жінка та 47-річний чоловік дістали вибухові травми. Їм надається необхідна медична допомога.

О 09:40 російський дрон атакував ще одну жінку – 73-річну херсонку, яка перебувала біля дому. У неї  вибухова травма та множинні уламкові поранення тулуба. Потерпіла перебуває під наглядом лікарів.

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