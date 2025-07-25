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Россия обстреляла Херсон из дронов и артиллерии: погиб мужчина, еще семеро пострадали

Анастасия ПроцПятница, 25 июля 2025, 13:18
Россия обстреляла Херсон из дронов и артиллерии: погиб мужчина, еще семеро пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 25 июля российские войска массированно атаковали Днепровский район Херсона. В результате ударов погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин 

Детали: Около 07:30 в результате атаки российского ударного дрона пострадала 60-летняя херсонка, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму и ампутацию руки. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В 08:30 армия РФ обстреляла район из артиллерии. Ранения получил 41-летний мужчина - он получил взрывную травму и контузию. Его состояние оценивается как легкое.

Около 09:00 из-за удара дрона пострадала 88-летняя женщина, которую враг атаковал во дворе. У нее диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада скорой оказала помощь на месте.

Ориентировочно в 09:30 российские военные атаковали с дрона работников одного из городских коммунальных предприятий. Взрывчатку сбросили на транспортное средство. Погиб мужчина 1972 года рождения. Его 32-летний коллега получил взрывную травму и ампутацию обеих ног.

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Во время спасательной операции в районе обстрела под ударом оказалась бригада экстренной медпомощи. В момент, когда медики оказывали помощь раненой женщине, дрон атаковал и их. Предварительно, 63-летняя женщина и 47-летний мужчина получили взрывные травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В 09:40 российский дрон атаковал еще одну женщину - 73-летнюю херсонку, которая находилась возле дома. У нее - взрывная травма и множественные осколочные ранения туловища. Пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Херсонобстрелжертвы
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