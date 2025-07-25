Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що 30 днів (які залишилися з тих 50, що дав Путіну президент США Дональд Трамп на укладення мирної угоди у війні проти України – ред.) навряд чи вистачить, щоб дійти до організації зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Зустріч на найвищому рівні може і повинна поставити остаточну крапку у врегулюванні і зафіксувати ті модальності цих домовленостей, які належить виробити під час експертної роботи. Робити навпаки неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Ну, очевидно, що навряд чи".

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Деталі: Він також вкотре повторив, що позиція Росії викладена в тому проекті меморандуму, який передали українській стороні під час другого раунду переговорів, і що ця позиція "діаметрально" протилежна тій, що викладена в українському проекті меморандуму.

"Навряд чи їх можна зблизити в одну мить. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота", – сказав Пєсков.

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