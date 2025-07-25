Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что 30 дней (которые остались из тех 50, что дал Путину президент США Дональд Трамп на заключение мирного соглашения в войне против Украины – ред.) вряд ли хватит, чтобы дойти до организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Встреча на высшем уровне можем и должна проставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процес пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли".

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Детали: Он также в который раз повторил, что позиция России изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне во время второго раунда переговоров, и что эта позиция "диаметрально" противоположна той, что изложена в украинском проекте меморандума.

"Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", – сказал Песков.

Предыстория:

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