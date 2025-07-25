Розкрадання на програмі "Турбота. Назустріч киянам": суд взяв під варту ексчиновника КМДА

Суд взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого з правом внести заставу у 30 млн гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

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Також йому визначено розмір застави у 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року".

Деталі: Світлого підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Так, підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн гривень з 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.

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Дії колишнього керівника Департаменту кваліфіковано за ч.5 ст. 191 ККУ.

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