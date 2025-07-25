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Хищение на программе "Забота. Навстречу киевлянам": суд взял под стражу эксчиновника КГГА

Алена МазуренкоПятница, 25 июля 2025, 13:34
Хищение на программе Забота. Навстречу киевлянам: суд взял под стражу эксчиновника КГГА

Суд заключил под стражу бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого с правом внести залог в 30 млн гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

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Также ему определен размер залога в 30 млн. гривен. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2025 года".

Детали: Светлого подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Так, подозреваемые в составе группы, в которую входили должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам оказывали услуги киевлянам, завладели 75 млн. гривен из 150 млн. гривен, выделенных из городского бюджета.

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Действия бывшего руководителя Департамента квалифицированы по ч.5 ст. 191 УК.

Напомним:

  • 23 июля бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА сообщили о подозрении в хищении 75 млн гривен в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Светлый занимал должность в течение 2022-2025 годов и участвовал в организации "схемы".

КГГАсудкоррупция
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