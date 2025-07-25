Хищение на программе "Забота. Навстречу киевлянам": суд взял под стражу эксчиновника КГГА
Суд заключил под стражу бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого с правом внести залог в 30 млн гривен.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Дословно: "Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.
Также ему определен размер залога в 30 млн. гривен. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2025 года".
Детали: Светлого подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Так, подозреваемые в составе группы, в которую входили должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам оказывали услуги киевлянам, завладели 75 млн. гривен из 150 млн. гривен, выделенных из городского бюджета.
Действия бывшего руководителя Департамента квалифицированы по ч.5 ст. 191 УК.
Напомним:
- 23 июля бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА сообщили о подозрении в хищении 75 млн гривен в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Светлый занимал должность в течение 2022-2025 годов и участвовал в организации "схемы".