Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться у Києві 8 серпня
П'ятниця, 25 липня 2025, 16:05
8 серпня 2025-го року у Києві відбудеться прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року.
Джерело: УП
Деталі: Прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському Соборі о 12:00.
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Коротка цивільна церемонія відбудеться на Майдані Незалежності о 13:00, о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.
Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них за коментарями під час прощання.