Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться у Києві 8 серпня

8 серпня 2025-го року у Києві відбудеться прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року.

Джерело: УП

Деталі: Прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському Соборі о 12:00.

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Коротка цивільна церемонія відбудеться на Майдані Незалежності о 13:00, о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.

Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них за коментарями під час прощання.