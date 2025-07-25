Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа

8 августа 2025 года в Киеве состоится прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в плену в прошлом году.

Источник: УП

Детали: Прощание начнется со службы в Михайловском Соборе в 12:00.

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Короткая гражданская церемония состоится на Майдане Незалежности в 13:00, в 14:00 – захоронение на Байковом кладбище.

Прощание организуют коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала.

Семья журналистки просит не обращаться к ним за комментариями во время прощания.