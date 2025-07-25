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У Харкові росіяни поцілили в туберкульозну лікарню: "привітали" з прийдешнім святом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 липня 2025, 16:52
У Харкові росіяни поцілили в туберкульозну лікарню: привітали з прийдешнім святом
фото ДСНС

Одна з російських авіабомб у п’ятницю влучила у будівлю обласної туберкульозної лікарні №3 в Харкові, у медзакладі перебували 13 пацієнтів і 25 співробітників.

Джерело: т.в.о. головного лікаря Наталя Трохлєбова у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ", ДСНС

Пряма мова: "Я перебувала на роботі у момент вибуху. Вилетіли всі вікна, двері. На другому поверсі перебували пацієнти – на ранок 13 хворих. Двоє отримали поранення - забрала "швидка". Серед співробітників четверо отримали поранення обличчя, рук, інші - незначні подряпини".

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Деталі: Зазначається, що КАБ поцілив у дах і зруйнував перекриття між поверхами, де розміщуються дві великі палати стаціонару.

 

"На третьому поверсі пацієнтів не було, в нас триває реорганізація закладу, тому поверх був пустий, інакше я не знаю, скільки могло б бути жертв", - додала Трохлєбова.

За її словами, у лікарні перебували пацієнти в середньому та важкому стані через власне туберкульоз чи супутні захворювання.

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"І крім того, це люди, які потребують соціального захисту. Це і переселенці, і особи, що не мають постійного місця проживання, від когось відмовилися рідні через різні обставини", - зазначила лікарка.

Удар стався напередодні професійного свята медиків, зауважила керівниця лікарні.

 

"У нас медичний заклад, пацієнти якого потребують соціального прихистку, якого їх позбавили… У нас у неділю свято - День медичного працівника. Ось таке привітання ми отримали від наших "добрих" сусідів", - зауважила Трохлєбова.

Вона додала, що пацієнти продовжать лікування в обласному фтизіопульмонологічному центрі.

Інформація, що під завалами могли перебувати люди, не підтвердилася, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, станом на 16.30 п’ятниці медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці.

Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації.

Харківвійна
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