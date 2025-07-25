В Харькове россияне попали в туберкулезную больницу: "поздравили" с наступающим праздником

Одна из российских авиабомб в пятницу попала в здание областной туберкулезной больницы №3 в Харькове, в медучреждении находились 13 пациентов и 25 сотрудников.

Источник: и.о. главного врача Наталья Трохлебова в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ", ГСЧС

Прямая речь: "Я находилась на работе в момент взрыва. Вылетели все окна, двери. На втором этаже находились пациенты, на утро – 13 больных. Двое получили ранения – забрала "скорая". Среди сотрудников четверо получили ранения лица, рук, другие – незначительные царапины".

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Детали: Отмечается, что КАБ попал в крышу и разрушил перекрытия между этажами, где размещаются две большие палаты стационара.

"На третьем этаже пациентов не было, у нас идет реорганизация заведения, поэтому этаж был пустой, иначе я не знаю, сколько могло бы быть жертв", – добавила Трохлебова.

По ее словам, в больнице находились пациенты в среднем и тяжелом состоянии из-за собственно туберкулеза или сопутствующих заболеваний.

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"И кроме того, это люди, которые нуждаются в социальной защите. Это и переселенцы, и лица, не имеющие постоянного места жительства, от кого-то отказались родные в силу различных обстоятельств", – отметила врач.

Удар произошел накануне профессионального праздника медиков, отметила руководитель больницы.

"У нас медицинское учреждение, пациенты которого нуждаются в социальном приюте, которого их лишили... У нас в воскресенье праздник – День медицинского работника. Вот такое поздравление мы получили от наших "добрых" соседей", – отметила Трохлебова.

Она добавила, что пациенты продолжат лечение в областном фтизиопульмонологическом центре.

Информация, что под завалами могли находиться люди, не подтвердилась, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, по состоянию на 16.30 пятницы медики оказали помощь 17 людям, в том числе – 12-летней девочке.

Один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице. Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации.