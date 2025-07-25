У НАТО розповіли про нараду командувачів щодо систем Patriot для України
Командування Об’єднаних збройних сил НАТО 23 липня провело зустріч у штаб-квартирі з представниками держав Альянсу з тим, щоб Україна отримала необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriot якомога швидше.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на високопоставленого військового представника НАТО на умовах анонімності
Деталі: Північноатлантичний альянс проводить консультації з союзниками, щоб передати Україні системи Patriot якнайшвидше.
"Йдеться не про одну-єдину зустріч одного дня. Це – безперервний процес, спрямований на те, щоб якнайшвидше надати Україні вкрай необхідну підтримку", – наголосив представник НАТО.
Він повідомив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич 23 липня провів розмову з начальником штабу оборони Німеччини, обговорюючи воєнну підтримку України та передачу Україні систем Patriot.
"Також у середу верховне командування ОЗС НАТО взяло участь в окремій зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з представниками держав-союзниць. Це лише дві з багатьох зустрічей, мета яких – забезпечити Україну всім необхідним вже зараз!", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".
Високопосадовець нагадав про виступ Гринкевича на симпозіумі у німецькому Вісбадені минулого тижня, коли той заявив, що забезпечення України системами протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для нього та генерального секретаря НАТО.
"Щоб досягти цієї мети, я справді маю намір зібрати всіх, щоб подивитися, що можливо зробити в рамках наявного. Це буде пов’язано з тим, як ми зможемо організувати послідовність поставок в Україну вже зараз. Те, про що говорив державний секретар Рубіо: засоби, що вже є в Європі, можна передати швидше, ніж ті, що лише виходять з виробництва, – а виробничі лінії можна використати для поповнення того, що буде передано", – пояснив тоді Гринкевич.
Передісторія:
- 14 липня президент Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.
- 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.
- Як відомо, Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.