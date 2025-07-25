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У НАТО розповіли про нараду командувачів щодо систем Patriot для України

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 липня 2025, 17:30
У НАТО розповіли про нараду командувачів щодо систем Patriot для України
ЗРК Patriot. ілюстративне фото Getty Images

Командування Об’єднаних збройних сил НАТО 23 липня провело зустріч у штаб-квартирі з представниками держав Альянсу з тим, щоб Україна отримала необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriot якомога швидше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на високопоставленого військового представника НАТО на умовах анонімності

Деталі: Північноатлантичний альянс проводить консультації з союзниками, щоб передати Україні системи Patriot якнайшвидше.

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"Йдеться не про одну-єдину зустріч одного дня. Це – безперервний процес, спрямований на те, щоб якнайшвидше надати Україні вкрай необхідну підтримку", – наголосив представник НАТО.

Він повідомив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич 23 липня провів розмову з начальником штабу оборони Німеччини, обговорюючи воєнну підтримку України та передачу Україні систем Patriot.

"Також у середу верховне командування ОЗС НАТО взяло участь в окремій зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з представниками держав-союзниць. Це лише дві з багатьох зустрічей, мета яких – забезпечити Україну всім необхідним вже зараз!", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

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Високопосадовець нагадав про виступ Гринкевича на симпозіумі у німецькому Вісбадені минулого тижня, коли той заявив, що забезпечення України системами протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для нього та генерального секретаря НАТО.

"Щоб досягти цієї мети, я справді маю намір зібрати всіх, щоб подивитися, що можливо зробити в рамках наявного. Це буде пов’язано з тим, як ми зможемо організувати послідовність поставок в Україну вже зараз. Те, про що говорив державний секретар Рубіо: засоби, що вже є в Європі, можна передати швидше, ніж ті, що лише виходять з виробництва, – а виробничі лінії можна використати для поповнення того, що буде передано", – пояснив тоді Гринкевич.

Передісторія:

PatriotНАТО
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