В НАТО рассказали о совещании командующих относительно систем Patriot для Украины

Командование Объединенных вооруженных сил НАТО 23 июля провело встречу в штаб-квартире с представителями государств Альянса с тем, чтобы Украина получила необходимые ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО на условиях анонимности

Детали: Североатлантический альянс проводит консультации с союзниками, чтобы передать Украине системы Patriot как можно быстрее.

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"Речь идет не об одной-единственной встрече одного дня. Это - непрерывный процесс, направленный на то, чтобы как можно быстрее предоставить Украине крайне необходимую поддержку", - подчеркнул представитель НАТО.

Он сообщил, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич 23 июля провел разговор с начальником штаба обороны Германии, обсуждая военную поддержку Украины и передачу Украине систем Patriot.

"Также в среду верховное командование ОВС НАТО приняло участие в отдельной встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с представителями государств-союзников. Это лишь две из многих встреч, цель которых – обеспечить Украину всем необходимым уже сейчас!", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

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Чиновник напомнил о выступлении Гринкевича на симпозиуме в немецком Висбадене на прошлой неделе, когда тот заявил, что обеспечение Украины системами противовоздушной обороны является приоритетной задачей для него и генерального секретаря НАТО.

"Чтобы достичь этой цели, я действительно намерен собрать всех, чтобы посмотреть, что возможно сделать в рамках имеющегося. Это будет связано с тем, как мы сможем организовать последовательность поставок в Украину уже сейчас. То, о чем говорил государственный секретарь Рубио: средства, которые уже есть в Европе, можно передать быстрее, чем те, которые только выходят из производства, – а производственные линии можно использовать для пополнения того, что будет передано", – пояснил тогда Гринкевич.

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