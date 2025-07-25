В НАТО рассказали о совещании командующих относительно систем Patriot для Украины
Командование Объединенных вооруженных сил НАТО 23 июля провело встречу в штаб-квартире с представителями государств Альянса с тем, чтобы Украина получила необходимые ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО на условиях анонимности
Детали: Североатлантический альянс проводит консультации с союзниками, чтобы передать Украине системы Patriot как можно быстрее.
"Речь идет не об одной-единственной встрече одного дня. Это - непрерывный процесс, направленный на то, чтобы как можно быстрее предоставить Украине крайне необходимую поддержку", - подчеркнул представитель НАТО.
Он сообщил, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич 23 июля провел разговор с начальником штаба обороны Германии, обсуждая военную поддержку Украины и передачу Украине систем Patriot.
"Также в среду верховное командование ОВС НАТО приняло участие в отдельной встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с представителями государств-союзников. Это лишь две из многих встреч, цель которых – обеспечить Украину всем необходимым уже сейчас!", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".
Чиновник напомнил о выступлении Гринкевича на симпозиуме в немецком Висбадене на прошлой неделе, когда тот заявил, что обеспечение Украины системами противовоздушной обороны является приоритетной задачей для него и генерального секретаря НАТО.
"Чтобы достичь этой цели, я действительно намерен собрать всех, чтобы посмотреть, что возможно сделать в рамках имеющегося. Это будет связано с тем, как мы сможем организовать последовательность поставок в Украину уже сейчас. То, о чем говорил государственный секретарь Рубио: средства, которые уже есть в Европе, можно передать быстрее, чем те, которые только выходят из производства, – а производственные линии можно использовать для пополнения того, что будет передано", – пояснил тогда Гринкевич.
Предыстория:
- 14 июля президент Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.
- 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.
- Как известно, Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.