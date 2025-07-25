Зеленський дав виробникам завдання: можливість застосувати 1000 БпЛА-перехоплювачів на добу

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників – здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Джерело: глава держави після відвідин підприємства, де виробляють дрони-перехоплювачі, Офіс президента

Пряма мова: "Ставив таке завдання на Ставці – зустрічався з представниками цього виробництва та з іншими виробниками. Наш запит – 1000 перехоплювачів на добу".

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Деталі: Президент наголосив, що Україна має вийти на такі обсяги виробництва дронів-перехоплювачів у визначений термін. За словами Зеленського, урядовці забезпечують контрактування, також триває постійна робота з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.