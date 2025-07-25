Зеленский дал производителям задание: возможность применить 1000 БпЛА-перехватчиков в сутки

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей - способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Источник: глава государства после посещения предприятия, где производят дроны-перехватчики, Офис президента

Прямая речь: "Ставил такую задачу на Ставке - встречался с представителями этого производства и с другими производителями. Наш запрос - 1000 перехватчиков в сутки".

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Детали: Президент подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок. По словам Зеленского, чиновники обеспечивают контрактирование, также продолжается постоянная работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.