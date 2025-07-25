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Четвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 липня 2025, 21:27
Четвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
фото Юрія Панченка, "Європравда"

Четвертий день поспіль в українських містах відбуваються акції протесту проти обмеження повноважень антикорупційних органів.

Джерело: "Українська правда", "Суспільне", "Укрінформ"

Деталі: У п’ятницю в Києві кількасот протестувальників традиційно зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Там вивісили великий банер - "Чого вартує ваш підпис, пане президент?!".

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фото уп
 
фото уп
 
фото уп
 
фото Юрія Панченка, "Європравда"

За оцінками "Суспільного", до заходу під стінами обласної військової адміністрації в Дніпрі доєдналося близько 150 людей.

 
фото: "Суспільне"
 
акція в Дніпрі
фото "Суспільне"

Акція у Львові розпочалася о 19:30 біля пам'ятника Шевченкові.

 
акція у Львові
фото з facebook письменниці Світлани поваляєвої
 
фото з facebook письменниці Світлани поваляєвої

За підрахунками кореспондентки "Суспільного", до акції долучилося близько 300 людей. На початку протесту присутні виконали гімн України.

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У Запоріжжі на акцію проти закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП, вийшло близько півсотні людей, повідомляє "Укрінформ".

Організатори закликали учасників утриматися від нецензурної лексики на плакатах та не скандувати нічого, що могло би бути розцінено, як провокація.

 
фото "Укрінформ"

В Одесі 25 липня вчетверте відбулася акція проти закону №12414 щодо підпорядкування НАБУ та САП Офісу генпрокурора. На центральній вулиці міста зібралися близько 20 людей.

 
фото: "Укрінформ"

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