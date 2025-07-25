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Четвертый день украинцы выходят на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП

Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 21:27
Четвертый день украинцы выходят на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
фото Юрия Панченко, «Европравда»

Четвертый день подряд в украинских городах проходят акции протеста против ограничения полномочий антикоррупционных органов.

Источник: "Украинская правда", "Суспільне", "Укринформ"

Детали: В пятницу в Киеве несколько сотен протестующих традиционно собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Там вывесили большой баннер - "Чего стоит ваша подпись, господин президент?!".

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фото уп
 
фото уп
 
фото уп
 
ФОТО ЮРИЯ ПАНЧЕНКО, "ЕВРОПРАВДА"

По оценкам "Суспільного", к мероприятию под стенами областной военной администрации в Днепре присоединилось около 150 человек.

 
Акция в Днепре
фото "Суспільне"
 
Акция в Днепре
фото "Суспільне"

Акция во Львове началась в 19:30 возле памятника Шевченко.

 
Акция во Львове
ФОТО ИЗ FACEBOOK ПИСАТЕЛЬНИЦЫ СВЕТЛАНЫ ПОВАЛЯЕВОЙ
 
акцмя во Львове
ФОТО ИЗ FACEBOOK ПИСАТЕЛЬНИЦЫ СВЕТЛАНЫ ПОВАЛЯЕВОЙ

По подсчетам корреспондента "Суспільного", к акции присоединилось около 300 человек. В начале протеста присутствующие исполнили гимн Украины.

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В Запорожье на акцию против закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, вышло около полусотни человек, сообщает "Укринформ".

Организаторы призвали участников воздержаться от нецензурной лексики на плакатах и не скандировать ничего, что могло бы быть расценено, как провокация.

 
фото "укринформ"

В Одессе 25 июля в четвертый раз состоялась акция против закона №12414 о подчинении НАБУ и САП Офису генпрокурора. На центральной улице города собрались около 20 человек.

 
фото "укринформ"

НАБУАнтикоррупционная прокуратурамитинги
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