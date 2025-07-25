Четвертый день украинцы выходят на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
Четвертый день подряд в украинских городах проходят акции протеста против ограничения полномочий антикоррупционных органов.
Источник: "Украинская правда", "Суспільне", "Укринформ"
Детали: В пятницу в Киеве несколько сотен протестующих традиционно собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Там вывесили большой баннер - "Чего стоит ваша подпись, господин президент?!".
По оценкам "Суспільного", к мероприятию под стенами областной военной администрации в Днепре присоединилось около 150 человек.
Акция во Львове началась в 19:30 возле памятника Шевченко.
По подсчетам корреспондента "Суспільного", к акции присоединилось около 300 человек. В начале протеста присутствующие исполнили гимн Украины.
В Запорожье на акцию против закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, вышло около полусотни человек, сообщает "Укринформ".
Организаторы призвали участников воздержаться от нецензурной лексики на плакатах и не скандировать ничего, что могло бы быть расценено, как провокация.
В Одессе 25 июля в четвертый раз состоялась акция против закона №12414 о подчинении НАБУ и САП Офису генпрокурора. На центральной улице города собрались около 20 человек.