Четвертый день украинцы выходят на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП

Четвертый день подряд в украинских городах проходят акции протеста против ограничения полномочий антикоррупционных органов.

Источник: "Украинская правда", "Суспільне", "Укринформ"

Детали: В пятницу в Киеве несколько сотен протестующих традиционно собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Там вывесили большой баннер - "Чего стоит ваша подпись, господин президент?!".

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фото уп

фото уп

фото уп

ФОТО ЮРИЯ ПАНЧЕНКО, "ЕВРОПРАВДА"

По оценкам "Суспільного", к мероприятию под стенами областной военной администрации в Днепре присоединилось около 150 человек.

Акция в Днепре фото "Суспільне"

Акция в Днепре фото "Суспільне"

Акция во Львове началась в 19:30 возле памятника Шевченко.

Акция во Львове ФОТО ИЗ FACEBOOK ПИСАТЕЛЬНИЦЫ СВЕТЛАНЫ ПОВАЛЯЕВОЙ

акцмя во Львове ФОТО ИЗ FACEBOOK ПИСАТЕЛЬНИЦЫ СВЕТЛАНЫ ПОВАЛЯЕВОЙ

По подсчетам корреспондента "Суспільного", к акции присоединилось около 300 человек. В начале протеста присутствующие исполнили гимн Украины.

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В Запорожье на акцию против закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, вышло около полусотни человек, сообщает "Укринформ".

Организаторы призвали участников воздержаться от нецензурной лексики на плакатах и не скандировать ничего, что могло бы быть расценено, как провокация.

фото "укринформ"

В Одессе 25 июля в четвертый раз состоялась акция против закона №12414 о подчинении НАБУ и САП Офису генпрокурора. На центральной улице города собрались около 20 человек.