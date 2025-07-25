У Ердогана пояснили, що він хоче організувати зустріч Путіна й Зеленського

Канцлелярія турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана уточнила, що той прагне організувати зустріч лідерів Росії та України, а не Росії та США після неточного цитування у ЗМІ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Раніше турецькі ЗМІ процитували Ердогана під час пресконференції у пʼятницю, де він заявив про наміри провести переговори з Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, "щоб зібрати цих лідерів разом в Стамбулі".

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У директораті з питань комунікацій президента Туреччини ці слова уточнили.

"У подальшому, особливо, можливо, вже цього тижня, шляхом проведення переговорів з шановним Путіним і також з шановним Трампом, ми намагатимемося з’ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського) разом у Стамбулі", – йдеться в повідомленні на її сайті.

З цього випливає, що Ердоган через контакти з лідерами Росії та США прагнутиме влаштувати зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

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Нагадаємо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.