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У Эрдогана объяснили, что он хочет организовать встречу Путина и Зеленского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 25 июля 2025, 21:51

Канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана уточнила, что тот стремится организовать встречу лидеров России и Украины, а не России и США после неточного цитирования в СМИ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Ранее турецкие СМИ процитировали Эрдогана во время пресс-конференции в пятницу, где он заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, "чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле".

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В директорат по вопросам коммуникаций президента Турции эти слова уточнили.

"В дальнейшем, особенно, возможно, уже на этой неделе, путем проведения переговоров с уважаемым Путиным и также с уважаемым Трампом, мы будем пытаться выяснить, можем ли мы собрать этих лидеров (Путина и Зеленского) вместе в Стамбуле", – говорится в сообщении на ее сайте.

Из этого следует, что Эрдоган через контакты с лидерами России и США будет стремиться устроить встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Напомним, в Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

ЭрдоганТурция
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