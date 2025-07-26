Окупанти перекривали Кримський міст
Субота, 26 липня 2025, 00:38
У ніч проти 26 липня російські окупанти перекривали Кримський міст.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram
Деталі: Зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
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Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".
Оновлено: Після першої години ночі за Києвом окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.