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Оккупанты перекрывали Крымский мост

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 июля 2025, 00:38
Оккупанты перекрывали Крымский мост
КРЫМСКИЙ МОСТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ТАСС

В ночь на 26 июля российские оккупанты перекрыли Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Детали: Отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Обновлено: После первого часа ночи по Киеву оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Керченский мостоккупация
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