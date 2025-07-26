Оккупанты перекрывали Крымский мост
Суббота, 26 июля 2025, 00:38
В ночь на 26 июля российские оккупанты перекрыли Крымский мост.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Детали: Отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Реклама:
Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Обновлено: После первого часа ночи по Киеву оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.