Ворог атакував Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: є постраждалі

У ніч проти 26 липня російська армія вдарили ракетою і 10 безпілотниками по місту Зміїв Чугуївського району на Харківщині, спалахнула пожежа, постраждали троє людей.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Синєгубов зазначив, що ворог завдав ударів ракетою та 10 БпЛА по місту Зміїв Чугуївського району.

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Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа і постраждали двоє людей.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.