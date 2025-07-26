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Ворог атакував Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: є постраждалі

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 03:46
Ворог атакував Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: є постраждалі
ілюстративне фото: Суспільне

У ніч проти 26 липня російська армія вдарили ракетою і 10 безпілотниками по місту Зміїв Чугуївського району на Харківщині, спалахнула пожежа, постраждали троє людей.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Синєгубов зазначив, що ворог завдав ударів ракетою та 10 БпЛА по місту Зміїв Чугуївського району.

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Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа і постраждали двоє людей.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб. 

Харківська областьросійсько-українська війна
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