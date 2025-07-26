Враг атаковал Змиев на Харьковщине ракетой и 10 БпЛА: есть пострадавшие

В ночь на 26 июля российская армия нанесла ракетный удар и 10 беспилотников по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, вспыхнул пожар, пострадали три человека.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Синегубов отметил, что враг нанес удары ракетой и 10 БПЛА по городу Змиев Чугуевского района.

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В результате обстрелов вспыхнул пожар и пострадали два человека.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех человек.