Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії

Американські військові заявили про ліквідацію в Сирії одного з ватажків "Ісламської держави" (ІДІЛ) та двох його синів, пов’язаних з ІДІЛ.

Джерело: Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х

Дослівно CENTCOM: "…сили Центрального командування здійснили рейд, в результаті якого загинув старший лідер ІДІЛ Дхія Завба Мусліх аль-Хардані та його два дорослих сини, пов'язані з ІДІЛ, Абдалла Дхія аль-Хардані та Абд аль-Рахман Дхія Завба аль-Хардані".

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Деталі: У CENTCOM додали, що троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали.

Також у повідомленні цитують командувача CENTCOM генерала Еріка Куріллу, який заявив про "невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були".

Пряма мова Курілли: "Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині".

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Нагадаємо: Під час спільної операції іракської розвідки та міжнародної коаліції під керівництвом США в Іраку у березні був ліквідований один із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".