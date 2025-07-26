Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из предводителей "Исламского государства" (ИГИЛ) и двух его сыновей, связанных с ИГИЛ.

Источник: Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х

Дословно CENTCOM: "…силы Центрального командования совершили рейд, в результате которого погиб старший лидер ИГИЛ Дхия Завба Муслих аль-Хардани и его два взрослых сына, связанных с ИГИЛ, Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба".

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Детали: В CENTCOM добавили, что трое детей и три женщины, находившиеся на месте происшествия, не пострадали.

Также в сообщении цитируют командующего CENTCOM генерала Эрика Куриллу, который заявил о "непрерывном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни находились".

Прямая речь Куриллы: "Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному поражению террористов ИГИЛ, угрожающих региону, нашим союзникам и нашей родине".

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Напомним: В ходе совместной операции иракской разведки и международной коалиции под руководством США в Ираке в марте был ликвидирован один из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа".