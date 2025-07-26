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У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 07:02
У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1080 військових і 7 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб
  • танків – 11056 (+7) од
  • бойових броньованих машин – 23059 (+7) од
  • артилерійських систем – 30812 (+35) од
  • РСЗВ – 1448 (+2) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158) од.

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