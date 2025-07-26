У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових
Субота, 26 липня 2025, 07:02
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1080 військових і 7 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб
- танків – 11056 (+7) од
- бойових броньованих машин – 23059 (+7) од
- артилерійських систем – 30812 (+35) од
- РСЗВ – 1448 (+2) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158) од.