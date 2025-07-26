В войне против Украины РФ потеряла еще 1080 военных
Суббота, 26 июля 2025, 07:02
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1080 военных и 7 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1048330 (+1080) человек
- танков – 11056 (+7) ед
- боевых бронированных машин – 23059 (+7) ед
- артиллерийских систем – 30812 (+35) ед
- РСЗО – 1448 (+2) ед
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 47959 (+125) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 56371 (+158) ед.