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У Росії заявили про атаку нібито понад 50 "українських безпілотників"

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 07:26
У Росії заявили про атаку нібито понад 50 українських безпілотників
ілюстративне фото: "Мілітарний"

У Міноборони Росії заявили, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знищила і перехопила 54 "українських безпілотники".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 54 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".

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Деталі: У повідомленні російського оборонного відомства зазначають про нібито збиття безпілотників:

24 – над територією Брянської області,

12 – над територією Ростовської області,

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2 – над територією Орловської області,

2 – над територією Тульської області,

1 – над територією Бєлгородської області.

А також 4 – над акваторією Азовського моря, 3 – над акваторією Чорного моря і 6 – над окупованим Кримом.

Росіябезпілотники
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