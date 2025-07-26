У Росії заявили про атаку нібито понад 50 "українських безпілотників"
Субота, 26 липня 2025, 07:26
У Міноборони Росії заявили, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знищила і перехопила 54 "українських безпілотники".
Джерело: МО РФ
Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 54 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".
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Деталі: У повідомленні російського оборонного відомства зазначають про нібито збиття безпілотників:
24 – над територією Брянської області,
12 – над територією Ростовської області,
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2 – над територією Орловської області,
2 – над територією Тульської області,
1 – над територією Бєлгородської області.
А також 4 – над акваторією Азовського моря, 3 – над акваторією Чорного моря і 6 – над окупованим Кримом.