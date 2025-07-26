У Росії заявили про атаку нібито понад 50 "українських безпілотників"

У Міноборони Росії заявили, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знищила і перехопила 54 "українських безпілотники".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 54 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".

Реклама:

Деталі: У повідомленні російського оборонного відомства зазначають про нібито збиття безпілотників:

24 – над територією Брянської області,

12 – над територією Ростовської області,

РЕКЛАМА:

2 – над територією Орловської області,

2 – над територією Тульської області,

1 – над територією Бєлгородської області.

А також 4 – над акваторією Азовського моря, 3 – над акваторією Чорного моря і 6 – над окупованим Кримом.