В России заявили об атаке якобы более 50 "украинских беспилотников"
Суббота, 26 июля 2025, 07:26
В Минобороны России заявили, что в минувшую ночь их ПВО якобы уничтожило и перехватило 54 "украинских беспилотника".
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "В минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".
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Детали: В сообщении российского оборонного ведомства отмечают якобы сбитие беспилотников:
24 – над территорией Брянской области,
12 – над территорией Ростовской области,
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2 – над территорией Орловской области,
2 – над территорией Тульской области,
1 – над территорией Белгородской области.
А также 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – над акваторией Черного моря и 6 – над оккупированным Крымом.