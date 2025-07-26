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В России заявили об атаке якобы более 50 "украинских беспилотников"

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 июля 2025, 07:26
В России заявили об атаке якобы более 50 украинских беспилотников
иллюстративное фото: "Милитарный"

В Минобороны России заявили, что в минувшую ночь их ПВО якобы уничтожило и перехватило 54 "украинских беспилотника".

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "В минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

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Детали: В сообщении российского оборонного ведомства отмечают якобы сбитие беспилотников:

24 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Ростовской области,

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2 – над территорией Орловской области,

2 – над территорией Тульской области,

1 – над территорией Белгородской области.

А также 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – над акваторией Черного моря и 6 – над оккупированным Крымом.

Росcиябеспилотники
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