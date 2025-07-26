Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 07:42
Масована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих
фото: соцмережі Лисака

У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Страшна ніч. Масована комбінована атака на область.

Реклама:

Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання".

Деталі: Лисак зазначив, що внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.

Пряма мова Лисака: "Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

РЕКЛАМА:

Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава".

Деталі: Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

 
фото: соцмережі Лисака
 
фото: соцмережі Лисака
 
фото: соцмережі Лисака

Також він додав, що по Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами, виникла пожежа.

По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду.

ДніпроДніпропетровська областьросійсько-українська війнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоМасована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
фотоЧетвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
Посли ЄС схвалили урізаний на 1,5 млрд євро через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility
Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"
Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться у Києві 8 серпня
Усі новини...
Росіяни завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині – ОВА
Тригодинна масована атака: ворог бив по Харкову КАБами, балістикою, дронами
Ворог атакував Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: є постраждалі
Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині – ОВА
Останні новини
09:29
Історичне золото: Українець Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства
09:20
Чехія підтримує створення Палестинської держави, але через прямі переговори
09:02
Росія поранила трьох людей у Шостці – била ракетою та КАБами
08:47
Трамп: Імміграція вбиває Європу
08:29
У двох областях троє загиблих та понад 20 поранених через обстріли
07:42
фотоМасована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих
07:26
У Росії заявили про атаку нібито понад 50 "українських безпілотників"
07:02
У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових
06:40
Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
05:40
США в ООН нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: