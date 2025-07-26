Масована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих

У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Страшна ніч. Масована комбінована атака на область.

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Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання".

Деталі: Лисак зазначив, що внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.

Пряма мова Лисака: "Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

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Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава".

Деталі: Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

фото: соцмережі Лисака

фото: соцмережі Лисака

фото: соцмережі Лисака

Також він додав, що по Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами, виникла пожежа.

По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду.